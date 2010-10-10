Имеется готовая HTML верстка - нужно из нее сделать шаблон для Joomla 2.5 Меню, новости, авторизация и т.п. все должно работать, и выглядеть как в готовой верстке, т.е. потребуется также знание css...
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- $60Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта для первого класса в школе. Цель создания сайта (на данном этапе дизайн)- донесение информации до родителей от классного руководителя (домашнее задание, объявления, орг. вопросы, форум для родителей и т.п.) Меню располагается слева, шапка ...Завершен11 лет назад
- $200
Редизайн сайта. Описание в ТЗ.Завершен13 лет назад
- $10
Необходимо написать для сайта поздравление с Новым Годом от администрации санатория отдыхающим (и будущим) клиентам. Объем поздравления примерно 1000 знаков.Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $40
Необходимо украсить существующую шапку сайта к Новому Году. Сама шапка есть в PSD.Завершен13 лет назад
- $55
Шапка сайта по ТЗЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик, никаких проблем не возникло.
Ответный отзыв
Сергей сделал все что требовалось в ТЗ и даже больше. Работу выполнил быстро и свое дело знает.
$100
10 баллов
11 лет назад
Михаил очень ответственный заказчик. Четко сформулированная задача, оплата согласно условиям. Приятно работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Виктория профессионал в своем деле. Выполненная работа находится на очень высоком уровне. Учтено было все, что прописано в ТЗ. Работа ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ! Спасибо еще раз!
$200
10 баллов
13 лет назад
Очень приятный в общении заказчик. С ним легко обсуждать текущие задачи. Оплата в полном объеме, без задержек. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Ирина учла все пожелания к выполняемой работе и выполнила ее на отлично! Спасибо!!! :)
$35
10 баллов
13 лет назад
Приятный в общении человек. Оплата произведена без задержек. надеюсь на продолжении сотрудничества.
Ответный отзыв
Ирина выполнила работу качественно и в срок! Выполненная работа очень понравилась!!! Очень радует ее отношение к работе. Планирую сотрудничать с ней дальше. Спасибо!!! :)
$10
10 баллов
13 лет назад
Приятно было сотрудничать с Михаилом! Вежливый и очень пунктуальный заказчик, который не бросает слов на ветер. Буду рад, если он обратится ко мне вновь.
Ответный отзыв
Александр превзошел мои ожидания! Сделал все быстро и то что нужно! Спасибо :)