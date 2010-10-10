mgodun

Михаил mgodun

 
47 летРоссия/Жуковский
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$50
10 баллов
11 лет назад
Из HTML-верстки сделать шаблон для Joomla 2.5
Хороший заказчик, никаких проблем не возникло.
Сергей сделал все что требовалось в ТЗ и даже больше. Работу выполнил быстро и свое дело знает.
Ответный отзыв
VITA_ER
Вита 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта для первого класса (школа)
Михаил очень ответственный заказчик. Четко сформулированная задача, оплата согласно условиям. Приятно работать! Рекомендую!
Виктория профессионал в своем деле. Выполненная работа находится на очень высоком уровне. Учтено было все, что прописано в ТЗ. Работа ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ! Спасибо еще раз!
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта. приватно для Grass
Очень приятный в общении заказчик. С ним легко обсуждать текущие задачи. Оплата в полном объеме, без задержек. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ирина учла все пожелания к выполняемой работе и выполнила ее на отлично! Спасибо!!! :)
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Украсить шапку сайта к Новому Году
Приятный в общении человек. Оплата произведена без задержек. надеюсь на продолжении сотрудничества.
Ирина выполнила работу качественно и в срок! Выполненная работа очень понравилась!!! Очень радует ее отношение к работе. Планирую сотрудничать с ней дальше. Спасибо!!! :)
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 минут назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Написать поздравление с Новым Годом
Приятно было сотрудничать с Михаилом! Вежливый и очень пунктуальный заказчик, который не бросает слов на ветер. Буду рад, если он обратится ко мне вновь.
Александр превзошел мои ожидания! Сделал все быстро и то что нужно! Спасибо :)
Ответный отзыв