mgolubeva2018

Настройка контекстной рекламы

Здравствуйте, меня зовут Мария, я специалист в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекс и Google Adwords.

Поведенческий, тематический таргетинг.

Предлагаю Вам эффективно настроить рекламу!

Ваши продажи пойдут интенсивно вверх!

Провожу

1. анализ Ваших прямых конкурентов, анализ целевой аудитории

2. создание релевантных объявлений, продающих объявлений

3. создание продающих картинок

4. добавление UTM-меток

5. создание графических и текстово-графических объявлений

6. сбор ключей конкурентов, тематический таргетинг на сайте Вашего конкурента

7. воронка захвата, сбор семантического ядра

8. настройка объявлений при минимальном дневном бюджете, экономия Ваших средств при максимуме продаж!

9. Оптимизация рекламной кампании

10. Настройка метрики, вебвизор

11. Выставление целей метрики, ретаргетинг

12. Проведение аудита сайта бесплатно перед запуском рекламной кампании

13. Проведение аудита РСЯ, тестовой кампании за небольшую сумму.

Перед запуском рекламной кампании аудит сайта БЕСПЛАТНО.

Разработка продающего сайта-лендинга, продающие картинки, релевантные заголовки и тексты.

Ваш продукт, товар, услуга будет показываться тем клиентам, которые максимально заинтересованы!

Прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0"