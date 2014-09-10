Доброго времени суток!
Несколько слов обо мне:
Я работаю оптимизатором в известной seo-компании.
За плечами более 780 продвинутых в ТОП запросов, из них 70% в регионе «Москва» - смотрите портфолио (более подробную информацию предоставляю по запросу).
Сейчас у меня появилось время, чтобы взять 1-2 сайта на продвижение.
Почему стоит обратиться ко мне:
1. Обратившись напрямую в seo-компанию, вы будите переплачивать в 2-3 раза дороже. У меня, вы получите все то же самое, только дешевле.
2. Я живу в Москве, со мной можно встретиться лично, чтобы обговорить любые вопросы.
3. Продвижение сайтов проводится «под ключ», включая сборку семантического ядра.
4. Еженедельная отчетность.
5. Постоянная доступность исполнителя в любом коммуникационном формате.
Услуги, которые я оказываю:
1. Комплексный аудит сайта.
2. Продвижение сайта белыми методами.
3. Эффективный SEO-консалтинг.
Сколько это стоит?
Тариф – от 135$ (US). Все остальные расходы (бюджет на ссылки, написание статей, переделка сайта и т.п.), оплачиваются отдельно и не входят в стоимость.
Аудит – 50$, консультации по skype – 25$/час.
Работу по данному тарифу целесообразно вести первые 2-4 месяца продвижения сайта, после чего рекомендуется дополнительно расширить количество продвигаемых ключевых фраз, включив в семантическое ядро более конкурентные и высокочастотные запросы.
Результаты:
Результаты работ по продвижению фиксируются каждую неделю на основании съема позиции сайта. Исходя из этого, можно увидеть, число продвигаемых запросов, которые выходят в ТОП-10 результатов выдачи в Яндексе и Google.