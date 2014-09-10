Продвижение сайта белыми методами и за разумные деньги

Доброго времени суток!

Несколько слов обо мне:

Я работаю оптимизатором в известной seo-компании.

За плечами более 780 продвинутых в ТОП запросов, из них 70% в регионе «Москва» - смотрите портфолио (более подробную информацию предоставляю по запросу).

Сейчас у меня появилось время, чтобы взять 1-2 сайта на продвижение.

Почему стоит обратиться ко мне:

1. Обратившись напрямую в seo-компанию, вы будите переплачивать в 2-3 раза дороже. У меня, вы получите все то же самое, только дешевле.

2. Я живу в Москве, со мной можно встретиться лично, чтобы обговорить любые вопросы.

3. Продвижение сайтов проводится «под ключ», включая сборку семантического ядра.

4. Еженедельная отчетность.

5. Постоянная доступность исполнителя в любом коммуникационном формате.

Услуги, которые я оказываю:

1. Комплексный аудит сайта.

2. Продвижение сайта белыми методами.

3. Эффективный SEO-консалтинг.

Сколько это стоит?

Тариф – от 135$ (US). Все остальные расходы (бюджет на ссылки, написание статей, переделка сайта и т.п.), оплачиваются отдельно и не входят в стоимость.

Аудит – 50$, консультации по skype – 25$/час.

Работу по данному тарифу целесообразно вести первые 2-4 месяца продвижения сайта, после чего рекомендуется дополнительно расширить количество продвигаемых ключевых фраз, включив в семантическое ядро более конкурентные и высокочастотные запросы.

Результаты:

Результаты работ по продвижению фиксируются каждую неделю на основании съема позиции сайта. Исходя из этого, можно увидеть, число продвигаемых запросов, которые выходят в ТОП-10 результатов выдачи в Яндексе и Google.