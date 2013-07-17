Ссылки для скачивания: https://itunes.apple.com/ru/app/j-point/id898566064 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.JPoint.app На данном этапе дизайн J-Point выполнен ближе к стилистике iOS 6. Необходимо переработать и "причесать" существующие макеты, используя более легкий, прозрачный, воздушный стиль iOS 7. В частности, необходимо сделать следующее: - Использовать в меню более светлый ...
- Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всего пара страниц, срок - к утру. Текст нужен грамотный и вычитанный. Пишите цену и примеры работ.Переводы11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день, Вот ссылка на черновик: https://docs.google.com/presentation/d/1tjXR81Z6TZteK-Ex1uIZeoCggTRMSj4A7REbBfLd7GU/edit?usp=sharing Нужно оживить оформление и добавить графики, сохранив основной бело-голубой стиль. Срок - сегодняшний вечер, край - раннее утро среды. Для скорости давайте голосом в Скайпе: michael.guninПрезентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Добрый день, Есть достаточно новый региональный портал, тематика довольно разнообразная, подходит как под Ульяновск и область, так и (местами) под федеральные поводы. Нужен человек, который бы регулярно прорабатывал эти поводы - т е закидывал на соответствующие тематические ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Перечень страниц и ключевиков - в прицепе. Нужен хотя бы примерные стоимость и сроки продвижения в поисковиках по данным запросам.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт (WordPress), на всех страницах стоит фоновая музыка (mp3). При переходе между страницами она начинается сначала. Необходимо на Ajax сделать что-то типа того, как это работает на vk.com - т е чтобы при переходе между ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт и запросы вышлю в личку - откликайтесь, кому это интересно.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен человек, имеющий опыт работы с данной библиотекой, для реализации несложного проекта (интеграция дизайна на базе макетов в PSD). ТЗ вышлю потенциальному кандидату. Нужно будет также пройти небольшое собеседование по Skype.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Дизайн и его прототип в HTML: https://disk.yandex.ru/public/?hash=doFh2UiyiHD%2BWHFAgfCI9MlGEaaQevbq7WgCrtAwwso%3D Необходимо создать работающий прототип интерфейса клиентского приложения на базе библиотеки gtk2 согласно указанному дизайну. В результате должно быть предоставлено работающее приложение, в котором реализованы все окна и формы модели ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, Задача - создание сайта на базе готового современного шаблона от Theme Forest: http://themeforest.net/item/nicanian-ii-responsive-wordpress-theme/full_screen_preview/4903998 Сайт будет включать главную страницу и примерно 5-7 внутренних (одна динамическая - что-то типа гостевой книги). Нужен человек, который сделает все в комплексе и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, Есть следующая простая задача. В статье http://moz.com/blog/save-your-website-with-redirects есть 6 картинок (к сожалению, без исходников). Во всех картинках, кроме последней, нужно будет аккуратно заменить текст на русский (перевод я дам). От вас - сроки, стоимость. Отзыв с ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, Необходимо написать порядка 1 000 кейсов (success stories от лица тех. сотрудника – описание проблемы и решения) по нишевой тематике (ремонт жестких дисков). Размер отзыва – порядка 200-300 слов. По конкретным кейсам дам ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть вот такой несложный шаблон с контактной формой: http://themeforest.net/item/iceapps-landing-page-html-psd/full_screen_preview/2831111 Мы немного переверстали форму (исходники вышлю), сейчас она состоит из следующих полей: Имя: строка Email: строка Тема: drop-down Сделать заказ | Статус заказа | Задать вопрос | Оставить отзыв | Предложить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть вот такой простенький шаблон: http://themeforest.net/item/iceapps-landing-page-html-psd/2831111?WT.ac=new_item&WT.seg_1=new_item&WT.z_author=weddigkeutel Нужно будет заменить основные иллюстрации и убрать лишние блоки из HTML-кода. Архив с исходниками (PSD + HTML) и контент предоставлю выбранному исполнителю. На выходе будет нужен готовый сайт-одностраничник. От вас - сроки, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть очень объемный новостной сайт ulpressa.ru на движке WordPress. Задача - максимально оптимизировать on-site SEO и качество индексации. Распишите смету, сколько и что будет стоить (а также сроки). В частности, было бы здорово попасть в Яндекс.Новости ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт совершенно новый (prozrenie73.ru). Необходимо его продвинуть в поисковых системах по целевым запросам, дабы клиника получала региональных клиентов (Ульяновск). От вас - сроки, бюджет, примерный план работ, схема оплаты, и, главное - что же, собственно, по результатам ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно доработать шаблон согласно ТЗ (см. вложение) и разработать соответствующие иллюстрации. Ссылка на шаблон: http://templates-store.ru/catalog/template/25139 (исходники дадим). От вас - цена, сроки, портфолио. На любые вопросы отвечу.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад