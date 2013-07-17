mgunin

Гунин Михаил mgunin

 
42 годаРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка готового интерфейса моб. приложения

    Ссылки для скачивания: https://itunes.apple.com/ru/app/j-point/id898566064 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.JPoint.app На данном этапе дизайн J-Point выполнен ближе к стилистике iOS 6. Необходимо переработать и "причесать" существующие макеты, используя более легкий, прозрачный, воздушный стиль iOS 7. В частности, необходимо сделать следующее: - Использовать в меню более светлый ...

    iOS
    Дизайн мобильных приложений1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Облагородить презентацию при помощи иллюстраций

    $50

    Добрый день, Вот ссылка на черновик: https://docs.google.com/presentation/d/1tjXR81Z6TZteK-Ex1uIZeoCggTRMSj4A7REbBfLd7GU/edit?usp=sharing Нужно оживить оформление и добавить графики, сохранив основной бело-голубой стиль. Срок - сегодняшний вечер, край - раннее утро среды. Для скорости давайте голосом в Скайпе: michael.gunin

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение регионального портала

    $250

    Добрый день, Есть достаточно новый региональный портал, тематика довольно разнообразная, подходит как под Ульяновск и область, так и (местами) под федеральные поводы. Нужен человек, который бы регулярно прорабатывал эти поводы - т е закидывал на соответствующие тематические ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Непрерывное проигрывание фоновой музыки (WP)

    Есть сайт (WordPress), на всех страницах стоит фоновая музыка (mp3). При переходе между страницами она начинается сначала. Необходимо на Ajax сделать что-то типа того, как это работает на vk.com - т е чтобы при переходе между ...

    WordPressAjax
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист на GTK2

    Нужен человек, имеющий опыт работы с данной библиотекой, для реализации несложного проекта (интеграция дизайна на базе макетов в PSD). ТЗ вышлю потенциальному кандидату. Нужно будет также пройти небольшое собеседование по Skype.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интеграция дизайна

    Дизайн и его прототип в HTML: https://disk.yandex.ru/public/?hash=doFh2UiyiHD%2BWHFAgfCI9MlGEaaQevbq7WgCrtAwwso%3D Необходимо создать работающий прототип интерфейса клиентского приложения на базе библиотеки gtk2 согласно указанному дизайну. В результате должно быть предоставлено работающее приложение, в котором реализованы все окна и формы модели ...

    HTML
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта на базе готового шаблона

    Добрый день, Задача - создание сайта на базе готового современного шаблона от Theme Forest: http://themeforest.net/item/nicanian-ii-responsive-wordpress-theme/full_screen_preview/4903998 Сайт будет включать главную страницу и примерно 5-7 внутренних (одна динамическая - что-то типа гостевой книги). Нужен человек, который сделает все в комплексе и ...

    WordPressВерстка сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Заменить англоязычный текст на картинках

    Добрый день, Есть следующая простая задача. В статье http://moz.com/blog/save-your-website-with-redirects есть 6 картинок (к сожалению, без исходников). Во всех картинках, кроме последней, нужно будет аккуратно заменить текст на русский (перевод я дам). От вас - сроки, стоимость. Отзыв с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Кейсы на английском языке по техническим услугам

    Добрый день, Необходимо написать порядка 1 000 кейсов (success stories от лица тех. сотрудника – описание проблемы и решения) по нишевой тематике (ремонт жестких дисков). Размер отзыва – порядка 200-300 слов. По конкретным кейсам дам ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой качественный скрипт контактной формы

    Есть вот такой несложный шаблон с контактной формой: http://themeforest.net/item/iceapps-landing-page-html-psd/full_screen_preview/2831111 Мы немного переверстали форму (исходники вышлю), сейчас она состоит из следующих полей: Имя: строка Email: строка Тема: drop-down Сделать заказ | Статус заказа | Задать вопрос | Оставить отзыв | Предложить ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на базе готового шаблона

    Есть вот такой простенький шаблон: http://themeforest.net/item/iceapps-landing-page-html-psd/2831111?WT.ac=new_item&amp;WT.seg_1=new_item&amp;WT.z_author=weddigkeutel Нужно будет заменить основные иллюстрации и убрать лишние блоки из HTML-кода. Архив с исходниками (PSD + HTML) и контент предоставлю выбранному исполнителю. На выходе будет нужен готовый сайт-одностраничник. От вас - сроки, ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оптимизация индексации новостного портала

    Есть очень объемный новостной сайт ulpressa.ru на движке WordPress. Задача - максимально оптимизировать on-site SEO и качество индексации. Распишите смету, сколько и что будет стоить (а также сроки). В частности, было бы здорово попасть в Яндекс.Новости ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта офтальмологической клиники

    Сайт совершенно новый (prozrenie73.ru). Необходимо его продвинуть в поисковых системах по целевым запросам, дабы клиника получала региональных клиентов (Ульяновск). От вас - сроки, бюджет, примерный план работ, схема оплаты, и, главное - что же, собственно, по результатам ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна на базе готового шаблона

    Нужно доработать шаблон согласно ТЗ (см. вложение) и разработать соответствующие иллюстрации. Ссылка на шаблон: http://templates-store.ru/catalog/template/25139 (исходники дадим). От вас - цена, сроки, портфолио. На любые вопросы отвечу.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Облагородить презентацию при помощи иллюстраций
Замечательный заказчик, проверено не раз. Четкая постановка задачи, чуткий интерактив, оплата - без задержек. Рекомендую.
+++
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна на базе готового шаблона
Было приятно работать. спасибо за проект
Работа выполнена на "отлично" - вдумчиво и добросовестно. Мы очень довольны!
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Непрерывное проигрывание фоновой музыки (WP)
+++
Все сделано качественно и в срок, очень хороший специалист.
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн + верстка сайта на базе готового шаблона
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный, адекватный исполнитель - очень рекомендую!
Ответный отзыв
Lemniscate
Кристина 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Заменить англоязычный текст на картинках
Задача была поставлена очень четко, оплата проведена мгновенно. Спасибо за сотрудничество!
Все сделано быстро и качественно, я доволен
Ответный отзыв