Специализация : SMM | Instagram | Ребрендинг

Опыт работы: 2 года

Образование : Высшее + множество курсов для повышения квалификации

Основная услуга : Ребрендинг Инстаграм-профилей в который входит:

1. Анализ конкурентов

2.Анализ целевой аудитории

3.Подбор целевых хештэгов

4. Разработка стилистики профиля

5. Создание обложек для актуальных

6. Создание логотипа

7. Подключение сервисов, которые повышают конверсии и продажи

8. Обучение написанию продающих постов

9.Разработка рубрик

10. Оформление шапки профиля

11.Обучение работы с актуальными инструментами для продвижения. Все секреты, фишки и инсайты по раскрутке профиля.

12. Постоянная поддержка и отправка обновленных инструкций по ведению и продвижению