Специализация : SMM | Instagram | Ребрендинг
Опыт работы: 2 года
Образование : Высшее + множество курсов для повышения квалификации
Основная услуга : Ребрендинг Инстаграм-профилей в который входит:
1. Анализ конкурентов
2.Анализ целевой аудитории
3.Подбор целевых хештэгов
4. Разработка стилистики профиля
5. Создание обложек для актуальных
6. Создание логотипа
7. Подключение сервисов, которые повышают конверсии и продажи
8. Обучение написанию продающих постов
9.Разработка рубрик
10. Оформление шапки профиля
11.Обучение работы с актуальными инструментами для продвижения. Все секреты, фишки и инсайты по раскрутке профиля.
12. Постоянная поддержка и отправка обновленных инструкций по ведению и продвижению