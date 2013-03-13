Японский язык (носитель языка) / перевод/репетитор/ анимэ
Я японка из Японии, т.е японский язык - мой носитель языка.
Говорю по-английски и русски свободно.
Работаю репетитором 2 года в Москве. (лично) и через скайп.
Ещё занимаюсь переводчиком.
опыт работа моделей - не очень большой.
Можно общаться через скайп(текстом или микрофоном, если нужна, то вебкамерой ), только сначала пишите на электронную почту.
Цена - занятие (час) у меня дома (в Москве) - 1000р / через скайп (час) - 750р
Перевод - по договоренности.
~~Войс-актёр~~ (по-японски, по-английски, по-русски (есть акцент)
для аниме, песни, и т.д
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