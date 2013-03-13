Японский язык (носитель языка) / перевод/репетитор/ анимэ

Я японка из Японии, т.е японский язык - мой носитель языка.

Говорю по-английски и русски свободно.

Работаю репетитором 2 года в Москве. (лично) и через скайп.

Ещё занимаюсь переводчиком.

опыт работа моделей - не очень большой.

Можно общаться через скайп(текстом или микрофоном, если нужна, то вебкамерой ), только сначала пишите на электронную почту.

Цена - занятие (час) у меня дома (в Москве) - 1000р / через скайп (час) - 750р

Перевод - по договоренности.

~~Войс-актёр~~ (по-японски, по-английски, по-русски (есть акцент)

для аниме, песни, и т.д