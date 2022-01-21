mi0da

Мио mi0da

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Artist Freelancer: Portraits, Avatars, Characters & Concepts.

Привет!

Меня зовут Мио, я художник-

И я здесь, чтобы помочь вам!

Что я могу сделать? Хороший вопрос, приятель!:

  • фан-арты!
  • аватарки (любимая))
  • дизайн персонажей!
  • иллюстрации.
Что ВЫ можете сделать, чтобы немного облегчить мою работу?:

  • пришлите мне картинку, ссылку или эскизы!
  • знайте, что вы хотите получить! (Я не умею читать мысли, извините  )
  • будь нормальным, и не проси меня делать странные вещи, пожалуйста, говорю о: NSFW (я несовершеннолетний, чувак, расслабься) и что-нибудь такое, что выходит за рамки морали :|
Почему ВЫ должны выбрать меня????:

  • Я быстро работаю! 24/7 , кстати / ​​j
  • Я очень спокоен и всегда рад помочь)
  • Я стараюсь быстро отвечать и не надоедать, не против многочисленных правок.
Итак, напоследок отвечу на несколько вопросов:

-В каком формате я получу арт?

  • буквально любой, все что захочешь, bestie ( png, jpg, я забыл другие, но ВЫ ПОНЯЛИ)
-Какую программу я использую?

  • МедиБанг /srs
-Какой-то важный вопрос!!!?!?!?!

  • Абсолютно да.
И так, я надеюсь, я была полезна для вас! хорошего дня/ночи/полночи/утр-

С наилучшими пожеланиями,

Мио!