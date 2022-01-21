Artist Freelancer: Portraits, Avatars, Characters & Concepts.
Привет!
Меня зовут Мио, я художник-
И я здесь, чтобы помочь вам!
Что я могу сделать? Хороший вопрос, приятель!:
- фан-арты!
- аватарки (любимая))
- дизайн персонажей!
- иллюстрации.
- пришлите мне картинку, ссылку или эскизы!
- знайте, что вы хотите получить! (Я не умею читать мысли, извините )
- будь нормальным, и не проси меня делать странные вещи, пожалуйста, говорю о: NSFW (я несовершеннолетний, чувак, расслабься) и что-нибудь такое, что выходит за рамки морали :|
- Я быстро работаю! 24/7 , кстати / j
- Я очень спокоен и всегда рад помочь)
- Я стараюсь быстро отвечать и не надоедать, не против многочисленных правок.
-В каком формате я получу арт?
- буквально любой, все что захочешь, bestie ( png, jpg, я забыл другие, но ВЫ ПОНЯЛИ)
- МедиБанг /srs
- Абсолютно да.
С наилучшими пожеланиями,
Мио!