Artist Freelancer: Portraits, Avatars, Characters & Concepts.

Привет!

Меня зовут Мио, я художник-

И я здесь, чтобы помочь вам!

Что я могу сделать? Хороший вопрос, приятель!:

фан-арты!

аватарки (любимая))

дизайн персонажей!

иллюстрации.



пришлите мне картинку, ссылку или эскизы!

знайте, что вы хотите получить! (Я не умею читать мысли, извините )

будь нормальным, и не проси меня делать странные вещи, пожалуйста, говорю о: NSFW (я несовершеннолетний, чувак, расслабься) и что-нибудь такое, что выходит за рамки морали :|

Я быстро работаю! 24/7 , кстати / ​​j

Я очень спокоен и всегда рад помочь)

Я стараюсь быстро отвечать и не надоедать, не против многочисленных правок.

-В каком формате я получу арт?

буквально любой, все что захочешь, bestie ( png, jpg, я забыл другие, но ВЫ ПОНЯЛИ)

-Какую программу я использую?

МедиБанг /srs

-Какой-то важный вопрос!!!?!?!?!

Абсолютно да.

И так, я надеюсь, я была полезна для вас! хорошего дня/ночи/полночи/утр-

С наилучшими пожеланиями,

Мио!