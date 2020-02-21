mi_smorodina

Меня зовут Мария. Я начинающий СММ-специалист. Работаю четко, пошагово, БЕЗ ВОДЫ!

О СЕБЕ:

Я начинающий СММ- специалист.

Буду очень рада сотрудничать с Вами.

Ведь со мной, Вы получите:

1. Настоящее удовольствие от ведения своего аккаунта

Потому что всё, что Вам нужно- это регулярный постинг. А с помощью контент- плана,который я для Вас сделаю, Вы не будете ломать каждый раз голову над темой публикации.

2. Много продаж

Потому что я для Вас напишу тексты , в которых будут затрагиваться все боли Вашей целевой аудитории, а так как решение этих болей у Вас есть, они его обязательно купят.

3. Профессиональные фотографии

Потому что с моей обработкой, визуал Вашего аккаунта всегда будет на высоте и непременно повысит вовлеченность подписчиков.

МОИ УСЛУГИ:

1.Составление контент-плана

2.Разработка рекламных макетов

3.Монтаж видео

4.Создание шапки профиля

5.Подбор блогеров для рекламы

6.Создание различных текстов с учетом болей Вашей целевой аудитории

7.Разработка визуала

ПОЧЕМУ Я?

1.Со мной Вы будете чувствовать себя в безопасности

Я возьму на себя всю сложную работу,обеспечу Вам спокойствие и свободное время.

2.Буду на связи 24/7

Именно поэтому на меня можно положиться в любой экстренной ситуации.

3.Я выполняю поставленные задачи от А до Я

Хоть я и начинающий специалист, но я крайне ответственно подхожу к работе, не позволяю усомниться в своей компетентности и к тому же за очень низкую цену на моем начальном этапе.

4.Я получаю удовольствие от своей работы, поэтому меня не придется пинать

Умею работать в условиях многозадачности

5.Я знаю, как зацепить Вашу аудиторию и надавить на больные точки