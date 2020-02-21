mi_smorodina

Мария Смородина mi_smorodinami_smorodina
О СЕБЕ:
Я начинающий СММ- специалист.
Буду очень рада сотрудничать с Вами.
Ведь со мной, Вы получите:
1. Настоящее удовольствие от ведения своего аккаунта
Потому что всё, что Вам нужно- это регулярный постинг. А с помощью контент- плана,который я для Вас сделаю, Вы не будете ломать каждый раз голову над темой публикации.
2. Много продаж
Потому что я для Вас напишу тексты , в которых будут затрагиваться все боли Вашей целевой аудитории, а так как решение этих болей у Вас есть, они его обязательно купят.
3. Профессиональные фотографии
Потому что с моей обработкой, визуал Вашего аккаунта всегда будет на высоте и непременно повысит вовлеченность подписчиков.
МОИ УСЛУГИ:
1.Составление контент-плана
2.Разработка рекламных макетов
3.Монтаж видео
4.Создание шапки профиля
5.Подбор блогеров для рекламы
6.Создание различных текстов с учетом болей Вашей целевой аудитории
7.Разработка визуала
ПОЧЕМУ Я?
1.Со мной Вы будете чувствовать себя в безопасности
Я возьму на себя всю сложную работу,обеспечу Вам спокойствие и свободное время.
2.Буду на связи 24/7
Именно поэтому на меня можно положиться в любой экстренной ситуации.
3.Я выполняю поставленные задачи от А до Я
Хоть я и начинающий специалист, но я крайне ответственно подхожу к работе, не позволяю усомниться в своей компетентности и к тому же за очень низкую цену на моем начальном этапе.
4.Я получаю удовольствие от своей работы, поэтому меня не придется пинать
Умею работать в условиях многозадачности
5.Я знаю, как зацепить Вашу аудиторию и надавить на больные точки