mia27

Мия mia27

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Wordpress

    Здраствуйте Александр, У меня сайт на анг языке, ето не будет проблемой для вас? Нужно удалить текущую и насроить новую тему. Сайт небольшой.  Спасибо

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оригинальные фотографии блюд

    $100

    Добрый день! Для кулинарного сайта нужны оригинальные фотографии блюд, начиая с этапа подготовки и заканчивая готовым блюдом.  Уникальность - 100% только девушки

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание рецептов

    Написать 5 рецептов первых блюд з фото (пошагово) самих популярних, например борщ, солянка, щи. Фото должны быть уникальными (не из сети) и хорошого качества.  Контент - рерайт. Цена по договоренности

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад