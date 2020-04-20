Здраствуйте Александр, У меня сайт на анг языке, ето не будет проблемой для вас? Нужно удалить текущую и насроить новую тему. Сайт небольшой. Спасибо
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здраствуйте, Нужно перевести текст на Анг язык. Напишите пожалуйста цену. СпасибоПереводы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужен специалист по Вордпресс, настроить виджеты для сайта, мелкие доработкиДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Добрый день! Для кулинарного сайта нужны оригинальные фотографии блюд, начиая с этапа подготовки и заканчивая готовым блюдом. Уникальность - 100% только девушкиРерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Придумать описание к изображениям на анл языке. Тематика : одежда. К каждой иллюстрации по 7-10 предложений. Главное креативность !!! уникальность текста : 100 % цена : договорнаяПереводы7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь в настройке Яндекс Метрики для 1 сайтаКонтекстная реклама10 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать 5 рецептов первых блюд з фото (пошагово) самих популярних, например борщ, солянка, щи. Фото должны быть уникальными (не из сети) и хорошого качества. Контент - рерайт. Цена по договоренностиРерайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад