Разработка логотипов, фирменного стиля, POS материалов
Большой опыт работы в направлениях:
- логотипы и фирменные стили
- дизайн и верстка полиграфии
- моделирование и визуализация
- ретушь
- сложное коллажирование
Работаю по предоставленному ТЗ. Выполнение заказа осуществляю качественно и в поставленные сроки.
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Портфолио
- Плакат для семинара170 просмотров
- Флаер для семинара107 просмотров
- Рекламная листовка108 просмотров
- Обработка ягод для рекламы115 просмотров
- Иконки в стиле flat102 просмотра
- Афиша для клуба108 просмотров
- Рекламный модуль в газету104 просмотра
- Листовка "Новогоднее предложение"290 просмотров
- Рекламная листовка102 просмотра
- Логотип White Swan111 просмотров
- Логотип Roseville106 просмотров
- Логотип и фирменный стиль Moneta100 просмотров