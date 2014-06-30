Разработка логотипов, фирменного стиля, POS материалов

Большой опыт работы в направлениях:

- логотипы и фирменные стили

- дизайн и верстка полиграфии

- моделирование и визуализация

- ретушь

- сложное коллажирование

Работаю по предоставленному ТЗ. Выполнение заказа осуществляю качественно и в поставленные сроки.