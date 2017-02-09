Имею высшее образование. Окончила БГУ в 2012 году, кафедра дизайна. Специализация: коммуникативный дизайн.
Опыт работы фрилансером с 2011
Опыт работы в офисе с ноября 2012
Работа с крупными фирмами и предприятиями. (коммунарка, рыбхозы, бел рыба, мон кафе, шахтер, минскхлебпром)
Специализируюсь в графическом и веб дизайне
Хорошо владею Adobe Photoshop & Adobe Illustrator.
Разработка логотипов, фирменного стиля, любая печатная продукция, дизайн сайтов
e-mail: [email protected]
Skype: em.lenok
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Портфолио
- Разработка фирменной текстуры154 просмотра
- Флаер А5154 просмотра
- Интернет баннер115 просмотров
- Афиша479 просмотров
- Дизайн визитки159 просмотров
- Стикер101 просмотр
- Буклет187 просмотров
- Логотип185 просмотров
- Реклама компрессора107 просмотров
- Постер104 просмотра
- Www.4play.by143 просмотра
- Навигатор SEEMAX139 просмотров