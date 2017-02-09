miammi

Елена Маями miammi

 
34 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Имею высшее образование. Окончила БГУ в 2012 году, кафедра дизайна. Специализация: коммуникативный дизайн.

Опыт работы фрилансером с 2011

Опыт работы в офисе с ноября 2012

Работа с крупными фирмами и предприятиями. (коммунарка, рыбхозы, бел рыба, мон кафе, шахтер, минскхлебпром)

Специализируюсь в графическом и веб дизайне

Хорошо владею Adobe Photoshop & Adobe Illustrator.

Разработка логотипов, фирменного стиля, любая печатная продукция, дизайн сайтов

e-mail: [email protected]

Skype: em.lenok

Дизайн сайтаIllustratorPhotoshop
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