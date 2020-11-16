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Данияр
miassarovdan
miassarovdan
26 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Владислав
Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$2
10 баллов
4 года назад
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Все было сделано очень быстро, рекомендую!
Заказчик оплатил вовремя, задачу объяснил хорошо. На вопросы отвечал. Рекомендую
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Отзывы заказчиков
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