miassarovdan

Данияр miassarovdan

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$2
10 баллов
4 года назад
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Все было сделано очень быстро, рекомендую!
Заказчик оплатил вовремя, задачу объяснил хорошо. На вопросы отвечал. Рекомендую
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