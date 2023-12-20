Осипов michaelosipovmichaelosipov
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Сайт — продажа картин123 просмотра
- Интерактивная энциклопедия — "чайная церемония"109 просмотров
- 3D анимация — СВП110 просмотров
- Иконка — свиток305 просмотров
- Иллюстрация — Египет. Традиция и современность.111 просмотров
- Иллюстрация — Русь. Традиция и современность.117 просмотров
- Иллюстрация — Петербург Достоевского168 просмотров
- Иллюстрация — Петербург Блока181 просмотр
- Логотип — «SVS»122 просмотра