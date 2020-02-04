michaelten

Михаил Тен michaelten

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Автоматизированный сбор инф-и с 3-х источников и отправку на почту
PHP
С Михаилом сотрудничаем не в первый раз. Понятное ТЗ, приятное общение и быстрая оплата - рекомендую!
Уже не в первой обращаюсь к Ильдару за помощью! Все делает быстро и качественно, опытный специалист и разбирается во всем. Всегда на связи, даже после полной оплаты и завершении проекта. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Синхронизировать публикации сайта-объявлений с почтой
Четкое ТЗ. Моментальная оплата. Приятное общение. Рекомендую!
Отличный специалист, весь объем работы проделано качественно, оперативно и в кратчайшие сроки+адекватная стоимость услуг. Очень благодарен и рекомендую. Спасибо, обязательно буду обращаться к вам.
Ответный отзыв