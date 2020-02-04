michaelten

Программа отправки сообщений direct подписчикам Instagram, условно 10 страничек instagram 1) Нужно парсить подписчиков с 10 аккаунтов Инстаграм 2) И отправлять этим подписчикам, сообщения в direct с личной страницы или нескольких страниц ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $27
Необходимо необходимо организовать автоматизированный сбор информации с 3-х источников и отправку их на эл. почту ( gmail и icloud или Yandex). Имеется базовый PHP-скрипт, который надо изменить и настроить под сервера и сайты.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $95
Давайте повторимся: вы делаете скрипт на ТРИ сайта (не знаю как правильно), который будет парсить новые публикации ( объявления) пользователей (продавцов) в рубрике этих сайтов: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ , https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki на почту gmail , яндекс ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо с сайта http://diesel.elcat.kg/ , https://stroka.kg/ и Lalafo.kg в рубрике (разделе) продажа участков: http://diesel.elcat.kg/index.php?showforum=226 , https://stroka.kg/kupit-yhastok/ и https://lalafo.kg/kyrgyzstan/zemelnye-uchastki спарсить первые публикации с тэгами "Участок" или "Участки" на почту( gmail и icloud или Yandex), для того ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад