michail_apuhtin

Михаил Апухтин michail_apuhtinmichail_apuhtin
Что я делаю по своим проектам:
1. Анализ ниши и конкурентов
2. Составление уникального торгового предложения на основе анализа конкурентов
3. Подбор портретов целевой аудитории (2-10 портретов)
4. Разработка креативов (картинки, текста для рекламы. По 2-4 креатива на портрет ЦА)
5. Тестирование рекламы
6. Оптимизация на основе теста (выключаю те объявления, которые не работали и оставляю те, которые работают)
7. Масштабирование рекламы с помощью увеличения бюджета на группу объявлений, look-a-like аудиторий.
8. Оптимизация рекламы и уменьшение стоимости лида/заявки
Почему стоит работать со мной:
1. Прозрачная работа. Вы будете видеть полную аналитику по рекламным кампаниям в любое время, еженедельная отчетность или по запросу.
2. Гарантия результата. Если не привожу вам результат - возвращаю деньги
3. Опыт работы 2+ года