michail_apuhtin

Таргетированная реклама с гарантией результата

﻿Что я делаю по своим проектам:

1. Анализ ниши и конкурентов

2. Составление уникального торгового предложения на основе анализа конкурентов

3. Подбор портретов целевой аудитории (2-10 портретов)

4. Разработка креативов (картинки, текста для рекламы. По 2-4 креатива на портрет ЦА)

5. Тестирование рекламы

6. Оптимизация на основе теста (выключаю те объявления, которые не работали и оставляю те, которые работают)

7. Масштабирование рекламы с помощью увеличения бюджета на группу объявлений, look-a-like аудиторий.

8. Оптимизация рекламы и уменьшение стоимости лида/заявки

Почему стоит работать со мной:

1. Прозрачная работа. Вы будете видеть полную аналитику по рекламным кампаниям в любое время, еженедельная отчетность или по запросу.

2. Гарантия результата. Если не привожу вам результат - возвращаю деньги

3. Опыт работы 2+ года