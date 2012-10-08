Тему можно немного видоизменять, она не утверждена. http://depositfiles.com/files/d06ttis6z В "новой папке" файл 25.02.12 - он открывается через arcMap и содержит все прочие файлы в виде общей сгруппированной картины из снимков и оцифровки рельефа. Папка высоты - оцифрованные изолинии ...