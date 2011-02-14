michel-demiurg

-создание картин , иллюстраций
-дизайн книг , логотипов , визиток , дисков
-роспись стен
-курсы по рисунку и живописи
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ОБРАЗОВАНИЕ:
~ магистрант по специальности -графика
~ закончил художественную школу и студию при Доме Художника ,ходил на курсы по живописи и рисунку к известному преподавателю -Ан.Твердому
~ профессионально рисую
~ очень хорошо владею PHOTOSHOP-ом, попутно осваиваю COREL, COREL PAINT,Adobe Illustrator, In Design
~ фотографирую ( ходил на курсы, общался с проф. фотографами ,изучал курс в КПИ "Фотографика")
~ принимал участие в разных выставках ( в основном в КПИ,Дарницком дворце культуры, конкурсах, делал личные выставки )
РАБОТА:
~ работал фотографом у скульптора Николая Знобы ( автор "Мамая с конем" на пл. Независимости )
~ художником-иллюстратором в научно-популярном журнале "Искатель"-рисовал иллюстрации
~ 2 года работал главным художников в журнале "Страна Знаний"
ЦЕЛИ:
~ в основном стараюсь подбирать такую работу , которая меня бы развивала , оттачивала мою технику
Кроме того , очень хорошо разбираюсь в искусстве и истории
( в основном Античность и средневековье )
Контакт:
мой моб.: 097 5289597 , 093 6636296
ICQ : 569-351-733
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интервью со мной
http://gazetavv.com/article/culture/mihail-zablodskiy-ot-sovremennogo-iskusstva-veet-holodom--28012011153200