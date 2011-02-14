michel-demiurg

Художник -иллюстратор

-создание картин , иллюстраций

-дизайн книг , логотипов , визиток , дисков

-роспись стен

-курсы по рисунку и живописи

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ОБРАЗОВАНИЕ:

~ магистрант по специальности -графика

~ закончил художественную школу и студию при Доме Художника ,ходил на курсы по живописи и рисунку к известному преподавателю -Ан.Твердому

~ профессионально рисую

~ очень хорошо владею PHOTOSHOP-ом, попутно осваиваю COREL, COREL PAINT,Adobe Illustrator, In Design

~ фотографирую ( ходил на курсы, общался с проф. фотографами ,изучал курс в КПИ "Фотографика")

~ принимал участие в разных выставках ( в основном в КПИ,Дарницком дворце культуры, конкурсах, делал личные выставки )

РАБОТА:

~ работал фотографом у скульптора Николая Знобы ( автор "Мамая с конем" на пл. Независимости )

~ художником-иллюстратором в научно-популярном журнале "Искатель"-рисовал иллюстрации

~ 2 года работал главным художников в журнале "Страна Знаний"

ЦЕЛИ:

~ в основном стараюсь подбирать такую работу , которая меня бы развивала , оттачивала мою технику

Кроме того , очень хорошо разбираюсь в искусстве и истории

( в основном Античность и средневековье )

Контакт:

мой моб.: 097 5289597 , 093 6636296

ICQ : 569-351-733

сайт

http://michel-art.com.ua/

интервью со мной

http://gazetavv.com/article/culture/mihail-zablodskiy-ot-sovremennogo-iskusstva-veet-holodom--28012011153200