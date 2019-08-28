Создание чего-то нового и красивого

Летом этого года закончила университет, специальность дизайн.Готова к новым проектам и воплощение различных интересных идей в реальнсть. Владею программами Photoshop,Adobe Illustrator,Procreate. .Сейчас большинство времени рисую в программе Procreate.Сказочные герои и портреты персонажей мне больше всего нравится рисовать.Но я готова к чему-то новому и по-настоящему креативному .

сказочные герои и портреты персонажей мне больше всего нравится рисоватьсказочные герои и портреты персонажей мне больше всего нравится рисовать

сказочные герои и портреты персонажей мне больше всего нравится рисовать

сказочные герои и портреты персонажей мне больше всего нравится рисовать

сказочные герои и портреты персонажей мне больше всего нравится рисовать