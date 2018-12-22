michurin_60

Именно я смогу подобрать слова, чтобы выразить Ваши эмоции.

Здравствуй, дорогой друг! Я начал заниматься стихосложением 6 лет назад и с каждым годом совершенствую своё мастерство. Теперь же решил начать зарабатывать на этом. Я легко обучаем и нестандартен в подходе к решению многих задач. Шаблоны - это то, что меня раздражает, поэтому к каждому заказу я нахожу индивидуальный подход. С моими работами ты можешь ознакомиться по ссылке: https://stihi.ru/avtor/michurin1998 (там выложена небольшая часть моего творчества). Цена зависит от уровня сложности и сроков выполнения работ.