mickeyworld

Визуализация, Дизайн, Архитектура

Имею продолжительный опыт работ (около 15 лет) в области проектирования и визуализации загородной/городской архитектуры, дизайна интерьеров/экстерьеров и прочей сопутствующей деятельности в данных областях. На протяжении вышеуказанного промежутка времени работал, как официально так и самостоятельно (фриланс) в качестве архитектора, дизайнера интерьеров, визуализатора своих и сторонних проектов, создателя обмерных/эскизных/рабочих чертежей и прочей проектной или презентационной документации, имел опыт работ с крупными заказчиками (Батурин В.Н, иностранцы)

В работе использую - 3DMax Corona, 3DLightWave, AutoCaD, Photoshop. Способен быстро моделировать любые проекты, придумывать эстетические концепции, создавать фото-реалистичные изображения для дизайнерских и архитектурных презентаций. Часть портфолио можно увидеть на моем сайте https://www.3dvisualisationbymickey.com/