Необходимо нарисовать Главную страницу для игрового сайта Все что хотелось бы видеть на главной странице описано в ТЗ Победителю будет предложено доработать этот проект то есть отрисовка всех внутренних страниц сайта И дальнейшие заказы такого же рода Хотелось бы ...