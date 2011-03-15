Доброго времени суток,мне необходимо создать сайт с системой грузоперевозок клиент делает заказ,перевозчики ставят ставки и тд тз конкретного нет,есть аналоги с которых необходимо скопировать весь функционал Сроки сжаты, 1 месяц Оплата 60000 Хотелось бы чтобы проект разрабатывался на вашем хостинге,где ...
- $2000Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго времени суток Необходимо придумать Название для сайта,слоган и домен(должен быть свободен в зоне ru + рф(необязательно) Сайт из себя представляет интернет магазин с системой совместных покупок,товар магазина это одежда,обувь,принадлежности для дома и тд Название должно быть звучным,запоминающимся ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание сайта Совместных покупок,принцип работы как у любого интернет магазина одежды и тд,но со своими нюансами,технического задания нет,поэтому исполнитель должен представлять как все это работает,предложить свои идеи,могу кратко объяснить на словах.Оплата по Безопасной сделке ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $3300
Создание игрового сайта на drupalСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен игровой мониторинг пример как тут http://www.gamearmy.ru/monitorВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Блоги(в виде форума) Список игроков Профиль игрока Список команд Профиль команд Система газеров(поиск противников для игры) Система турниров Система ввода и вывода средств Личные сообщения(по типу как тут на weblancer.net) и немного по мелочи дизайн для теста почти нарисован необходимо будет сверстать по запросу предоставлю скрины потребуется постояное ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Было решено сделать модуль а не создание сайта с 0 Есть сайт на drupal 7 Необходимо разработать модуль системы газеров для сайта пример системы есть на сайте http://www.esl.eu/ru/cs/gather/ Просьба писать только опытным фрилансерам,уверенных в своих силах Оплата webmoney,по факту выполненной ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $300
Необходимо нарисовать Главную страницу для игрового сайта Все что хотелось бы видеть на главной странице описано в ТЗ Победителю будет предложено доработать этот проект то есть отрисовка всех внутренних страниц сайта И дальнейшие заказы такого же рода Хотелось бы ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нарисовать дизайн сайта для сообщества геймеровДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад