microgosu

Сергей microgosu

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сервис грузоперевозок на Drupal

    $2000

    Доброго времени суток,мне необходимо создать сайт с системой грузоперевозок клиент делает заказ,перевозчики ставят ставки и тд тз конкретного нет,есть аналоги с которых необходимо скопировать весь функционал Сроки сжаты, 1 месяц Оплата 60000 Хотелось бы чтобы проект разрабатывался на вашем хостинге,где ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Название для сайта совместных покупок,слоган,домен

    $50

    Доброго времени суток Необходимо придумать Название для сайта,слоган и домен(должен быть свободен в зоне ru + рф(необязательно) Сайт из себя представляет интернет магазин с системой совместных покупок,товар магазина это одежда,обувь,принадлежности для дома и тд Название должно быть звучным,запоминающимся ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин "Совместных покупок"

    Требуется создание сайта Совместных покупок,принцип работы как у любого интернет магазина одежды и тд,но со своими нюансами,технического задания нет,поэтому исполнитель должен представлять как все это работает,предложить свои идеи,могу кратко объяснить на словах.Оплата по Безопасной сделке ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • "Игровой сайт" c 0 или на drupal

    $1000

    Блоги(в виде форума) Список игроков Профиль игрока Список команд Профиль команд Система газеров(поиск противников для игры) Система турниров Система ввода и вывода средств Личные сообщения(по типу как тут на weblancer.net) и немного по мелочи дизайн для теста почти нарисован необходимо будет сверстать по запросу предоставлю скрины потребуется постояное ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание модуля для игрового сайта на drupal 7

    $500

    Было решено сделать модуль а не создание сайта с 0 Есть сайт на drupal 7 Необходимо разработать модуль системы газеров для сайта пример системы есть на сайте http://www.esl.eu/ru/cs/gather/ Просьба писать только опытным фрилансерам,уверенных в своих силах Оплата webmoney,по факту выполненной ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Главная страница для игрового сайта

    $300

    Необходимо нарисовать Главную страницу для игрового сайта Все что хотелось бы видеть на главной странице описано в ТЗ Победителю будет предложено доработать этот проект то есть отрисовка всех внутренних страниц сайта И дальнейшие заказы такого же рода Хотелось бы ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
S-progresser
Сергей 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
26 отзывов
$1000
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Мишалов Сергей (S-progresser)
Замечательный заказчик, никаких сложностей в процессе не возникло, все замечания по существу, ничего лишнего, все четко, кратко и по делу. Рекомендую!
Приятно было иметь дело с Сергеем. Сделал всё очень профессионально,красиво и быстро,всегда на связи, не пропадает. Рекомендую!
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