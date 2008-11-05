Портфолио:

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ОБРАЗОВАНИЕ:

Средняя школа

Учебное заведение: Специализированная школа № 71

с художественно-архитектурным направлением

Высшая школа

Учебное заведение: Национальный горный университет c сентября 2001г.

Факультет: Механико-машиностроительный

Специальность: Горное оборудование

Специализация: Конструирование, производство и эксплуатация

оборудования для переработки полезных ископаемых

Квалификация 1: Бакалавр, младший инженер-механик

Средний балл: 4,73

Квалификация 2: Магистр, инженер-механик с исследовательским уровнем

деятельности, преподаватель высшего учебного заведения

Средний балл: 5,0

Квалификация 3: Solid Works Specialist

Достижения:

- Третье место на студенческой олимпиаде «Начертательная геометрия» 2001 год

- Третье место на студенческой научной конференции, секция «Горные машины» 2005 год

- Первое место на студенческой научной конференции, секция «Горные машины» 2006 год

ОПЫТ РАБОТЫ:

Должность: Оператор компьютерного набора сентябрь 2005 - август 2006г.

Предприятие: ДМКЛ № 5

Обязанности: Набор текста (MS Word), работа с базой данных

Должность: Инженер-конструктор август 2006 - октябрь 2006 г.

Предприятие: ГП ВНИТИ-ТЕСТ

Обязанности: Проектная документация, трехмерное моделирование.

Должность: Инженер-конструктор-дизайнер октябрь 2006 – март 2007 г.

Предприятие: КБ ТПГ АПГ Design Office

Обязанности: Проектная документация, трехмерное моделирование, дизайн

Должность: Художник-дизайнер январь 2007 – март 2007 г.

Предприятие: Журнал “Horses of Ukraine”

Обязанности: Оформление, зарисовки

Должность: Художник-дизайнер март 2007 – … 2008 г.

Предприятие: Компания “NewJersey Print”

Обязанности: Разработка логотипов, отрисовка, подготовка к печати

Должность: Инженер-конструктор апрель 2007 – … 2008 г.

Предприятие: Компания "HydroTech Engineering"

Обязанности: Проектная документация, трехмерное моделирование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

САПР: Solid Works, AutoCAD, Mechanical Desktop, MathCAD

(включая автоматизацию построения средствами Visual Basic)

Графические MS Paint (Net), Corel Draw, PhotoShop

редакторы:

Офисные MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet browsers

приложения:

Владение языками: Английский: базовые знания

Русский, украинский: родные

Личные качества: Высокая работоспособность, аккуратность,

инициативность, ответствен¬ность, дисциплинированность,

способность к быстрому обуче¬нию, творческое мышление,

умение работать как в команде, так и самостоятельно