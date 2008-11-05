Портфолио:
http://microphonist.gallery.ru/
ОБРАЗОВАНИЕ:
Средняя школа
Учебное заведение: Специализированная школа № 71
с художественно-архитектурным направлением
Высшая школа
Учебное заведение: Национальный горный университет c сентября 2001г.
Факультет: Механико-машиностроительный
Специальность: Горное оборудование
Специализация: Конструирование, производство и эксплуатация
оборудования для переработки полезных ископаемых
Квалификация 1: Бакалавр, младший инженер-механик
Средний балл: 4,73
Квалификация 2: Магистр, инженер-механик с исследовательским уровнем
деятельности, преподаватель высшего учебного заведения
Средний балл: 5,0
Квалификация 3: Solid Works Specialist
Достижения:
- Третье место на студенческой олимпиаде «Начертательная геометрия» 2001 год
- Третье место на студенческой научной конференции, секция «Горные машины» 2005 год
- Первое место на студенческой научной конференции, секция «Горные машины» 2006 год
ОПЫТ РАБОТЫ:
Должность: Оператор компьютерного набора сентябрь 2005 - август 2006г.
Предприятие: ДМКЛ № 5
Обязанности: Набор текста (MS Word), работа с базой данных
Должность: Инженер-конструктор август 2006 - октябрь 2006 г.
Предприятие: ГП ВНИТИ-ТЕСТ
Обязанности: Проектная документация, трехмерное моделирование.
Должность: Инженер-конструктор-дизайнер октябрь 2006 – март 2007 г.
Предприятие: КБ ТПГ АПГ Design Office
Обязанности: Проектная документация, трехмерное моделирование, дизайн
Должность: Художник-дизайнер январь 2007 – март 2007 г.
Предприятие: Журнал “Horses of Ukraine”
Обязанности: Оформление, зарисовки
Должность: Художник-дизайнер март 2007 – … 2008 г.
Предприятие: Компания “NewJersey Print”
Обязанности: Разработка логотипов, отрисовка, подготовка к печати
Должность: Инженер-конструктор апрель 2007 – … 2008 г.
Предприятие: Компания "HydroTech Engineering"
Обязанности: Проектная документация, трехмерное моделирование
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
САПР: Solid Works, AutoCAD, Mechanical Desktop, MathCAD
(включая автоматизацию построения средствами Visual Basic)
Графические MS Paint (Net), Corel Draw, PhotoShop
редакторы:
Офисные MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet browsers
приложения:
Владение языками: Английский: базовые знания
Русский, украинский: родные
Личные качества: Высокая работоспособность, аккуратность,
инициативность, ответствен¬ность, дисциплинированность,
способность к быстрому обуче¬нию, творческое мышление,
умение работать как в команде, так и самостоятельно
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