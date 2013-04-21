mifinc

Павел mifinc

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработка логотипа
Всё хорошо, сотрудничеством доволен
Хорошо
Ответный отзыв
web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
$400
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта для некоммерческой ассоциации
Спасибо за сотрудничество и интересные проекты
Все быстро и качественно
Ответный отзыв
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Необходимо заполнить раздел на сайте "обо мне"
Люблю такие творческие задания и таких хороших заказчиков!:) Всем рекомендую и сама рассчитываю продолжать сотрудничество.
Валерия великолепна, все сделала на 10 с + Обязательно обращусь к ней еще!
Ответный отзыв