Текстовое описание графической схемы бизнес-процесса проекта планировки. Необходимые файлы по ссылке yadi.sk/d/fDpVR_mI3NVFrg На все вопросы отвечу в личных сообщениях. СРОЧНО!
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Закрыт
8 лет назад
Текстовое описание графической схемы бизнес-процесса проекта планировки. Необходимые файлы по ссылке yadi.sk/d/fDpVR_mI3NVFrg На все вопросы отвечу в личных сообщениях. СРОЧНО!
Необходимо доработать дизайн логотипа, есть макет. Предыдущий исполнитель забросил работу.
Для производства пилотного выпуска журнала, требуется главный редактор. Создание концепта журнала, название рубрик, контроль материала. Более подробно обсуждаем при встрече. Только Москва
Для некоммерческой ассоциации требуется сайт. Оплата возможна любым способом.
Необходимо из имеющиеся информации составить автобиографию для раздела сайта.
Есть расширенное резюме, которое необходимо взять за основу для заполнения раздела обо мне.