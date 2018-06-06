migalandrey1111

Андрей Мигаль migalandrey1111

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
https://freelancehunt.com/freelancer/andreyprogrammer39.html

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Верстка веб-страниц по стандарту HTML4, HTML5, CSS3, jQuery,bootstrap. Вёрстка адаптивная - будет хорошо смотреться на всех устройствах. Могу адаптировать под Wordpress или DLE. Также помогаю найти и исправить ошибки / баги. Работаю совестно + недорого. Постоянно на связи там, где вам будет удобно. Отвечаю быстро.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Bootstrap, PHP, MySQL

Мои контакты:

skype : migal.andrey1111

E-Mail:[email protected]

Примеры моих работ:

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