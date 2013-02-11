Материалы , связанные с электроснабжением и электрооборудованием .

Инженер - электрик высшей категории по электроснабжению и электрооборудованию объектов , по проведению и оформлению электроизмерений ( сопротивление изоляции,полное сопротивление петли "фаза-ноль" , прогрузка АВ и т.д. ) . Технические характеристики электроустановочных изделий (автоматических выключателей , УЗО , дифференциальных автоматов , светильников , розеток и т.д.) . Электроизмерительные приборы - характеристики и использование .