Art Director, Retoucher, Photographer

Привет, меня зовут Александр и я профессионально занимаюсь ретушью портретов и других фотографий разной сложности. Если вы студия, фотограф, модель или просто житель планеты Земля, которому нужно качественно и естественно (или нет) отретушировать фото, то вы обратились по адресу. Я гарантирую профессиональный и качественный подход к работе с вашими изображениями, креативные и в тоже время простые решения ваших желаний, фидбек во время выполнения заказа, а так же правки (по договоренности) после выполнения работы. Буду рад сотрудничеству и с нетерпением жду ваши предложения, чтобы творить что-то прекрасное вместе.

Hi, my name is Alexander and I am professionally engaged in retouching portraits and other photographs of varying complexity. If you are a studio, photographer, model, or just an inhabitant of planet Earth who needs high-quality and natural (or not) retouching of a photo, then you've come to the right place. I guarantee a professional and high-quality approach to working with your images, creative and at the same time simple solutions to your desires, feedback during the execution of the order, as well as edits (by agreement) after the completion of the work. I will be glad to cooperate and look forward to your suggestions to create something wonderful together.