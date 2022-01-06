Call center/Project manager/Copywriter/Researcher

С 2019 года я работаю на фрилансе, выполняя различные задания.

В том числе переводы презентации, анализ веб-сайта, составление контента, составление списков и многие другие направления.

На фрилансе я нашла работу удаленного менеджера по продажам в США.

Фирма была основана в Лос-Анджелесе.

После месяца обучения я уже полностью работал менеджером по продажам.

Поскольку у меня более пяти лет опыта работы в рекламном агентстве, я использовал все свои навыки во время продаж.

Компания приостановила свою деятельность из-за коронавируса.

Также в настоящее время работает в американской компании по обработке корреспонденции по небольшим заказам.

Меня больше привлекает работа по привлечению клиентов и продаж вне зависимости от услуги или продукта.

И мой междисциплинарный опыт в различных областях, который помогает мне быстро понять меняющуюся ситуацию и найти подходящих клиентов для методов общения, помогает мне в этом.

Я постоянно общаюсь с фрилансерами на фрилансе.

Для менеджера по продажам я обладаю достаточным опытом и знаниями, а также разбираюсь в различных областях компьютерных программ и Интернета, что позволяет мне безбоязненно ориентироваться в ситуации.

Если задание или программа ранее не были известны, то я стараюсь быстро освоить их после прохождения тренинга, чтобы овладеть всеми навыками его использования.