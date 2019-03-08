Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta. Чтобы можно было: 1. Создавать почтовые сервера с доменным именем вида site.com. 2. На них создавать почтовые аккаунты с возможностью подключения по SSL, 465 и 993. 3. Подключаться к аккаунтам с телефона без ошибок ...