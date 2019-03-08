Требуется написать bash скрипт для бэкапа файла из CentOS в облако сервиса Mediafire.Документация:[url=https://github.com/MediaFire/mediafire-fuse]https://github.com/MediaFire/mediafire-fuse[/url]Задачи:[list=1][*]Логинимся.[*]Считаем кол-во архивов/бэкапов в папке Server_main/Backups/Monthly.[*]Если больше 10, удаляем самый старый архив. (Я не смог найти, как узнать через shell дату изменения файла. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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