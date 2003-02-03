Визуализация интерьера и экстерьера

Меня зовут Михаил. Занимаюсь визуализация(Интерьера и экстерьера) и моделирование объектов в 3ds max. Помогу воплотить в реальность любое ваше желание. Готов сотрудничать на протяжение всего дедлайна, поддерживаю связь каждый день. Адекватно отношусь к корректировкам. Могу сотрудничать как с дизайнерам, так и с людьми, которые просто захотели сделать ремонт!