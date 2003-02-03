Михаил Котенко mihail-kotenko20mihail-kotenko20
20 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Визуализация интерьера и экстерьера
Меня зовут Михаил. Занимаюсь визуализация(Интерьера и экстерьера) и моделирование объектов в 3ds max. Помогу воплотить в реальность любое ваше желание. Готов сотрудничать на протяжение всего дедлайна, поддерживаю связь каждый день. Адекватно отношусь к корректировкам. Могу сотрудничать как с дизайнерам, так и с людьми, которые просто захотели сделать ремонт!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуализация интерьера и экстерьера5 просмотров
- Визуализация интерьера и экстерьера6 просмотров