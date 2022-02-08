Senior UX/UI desinder
Занимаюсь веб дизайном примерно 6 лет, в последние 2 года сконцентрирован преимущественно на разработке UX интерфейсов и создании дизайн систем для крупных продуктовых проектов. Постоянно развиваюсь в этом направлении: примерно 6-8 часов в неделю трачу исключительно на прохождение курсов, чтение статей на Medium и Ux pub и просмотре конференций.Обожаю сложные высоконагруженные продуктовые проекты с большим кол-вом связей и зависимостей.
Дополнительное образованиеSkillbox2018-2019
- UX-Аналитика
- UX-Дизайн
- Веб дизайн с 0 до Pro
🎯 ХоббиФотографияНа средне-любительском уровне увлекаюсь фешн-фотографией, репосты на некоторые мои работы размещали в своих аккаунтах несколько крупных instagram журналов.ПутешествияВо время обучения в университете, я проходил стажировку по обмену опытом в языковых школах Великобритании (Лондон и Кембридж), Мальта и Кипр. Так же был в Германии (Франкфурт), Италии (Сиракуза), Польше (Варшава), Венгрии (Будапешт) и Австрии (Вена, Шладминг).СпортУвлекаюсь пешим туризмом. В 2016, в составе группы из 14 человек, совершил пеший поход 3 категории сложности через перевал Кожухова в районе Архыза. Суммарно прошли 160 км по горам за 9 дней.
⭐️ Сопутствующие навыки
МаркетингВ 2016-2017, параллельно с работой на фрилансе, я открыл небольшое агенство маркетинга. Занимались в основном SMM и контекстом. Позже, при более глубоком погружении в UX дизайн, я понял, что опыт работы в маркетинге дал мне виденье сайтов и интерфейсов как целостного продукта, направленного на удовлетворение конкретной потребности пользователя, а не только с позиций картинок, сеток, колонок и эстетического наслаждения хорошо проделанной работой.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Vincero8 просмотров
- Barber Soft CRM17 просмотров
- Escape Navigator CRM33 просмотра
- Escape Room Agregatorr23 просмотра
- Smart Agro18 просмотров
- Wibedo Landing Page5 просмотров
- Wox Flat8 просмотров
- Escape Navigator Landing Page10 просмотров
- E-Tips Landing Page13 просмотров
- Penoplast-M Landing Page10 просмотров
- Escape Navigator CRM Mobile App52 просмотра
- Barber Soft Mobile App25 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
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$15/час
от $200
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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$15/час
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