Senior UX/UI desinder

Занимаюсь веб дизайном примерно 6 лет, в последние 2 года сконцентрирован преимущественно на разработке UX интерфейсов и создании дизайн систем для крупных продуктовых проектов. Постоянно развиваюсь в этом направлении: примерно 6-8 часов в неделю трачу исключительно на прохождение курсов, чтение статей на Medium и Ux pub и просмотре конференций.Обожаю сложные высоконагруженные продуктовые проекты с большим кол-вом связей и зависимостей.

 Дополнительное образование

UX-Аналитика

UX-Дизайн

Веб дизайн с 0 до Pro

🎯 Хобби

Skillbox2018-2019ФотографияНа средне-любительском уровне увлекаюсь фешн-фотографией, репосты на некоторые мои работы размещали в своих аккаунтах несколько крупных instagram журналов.ПутешествияВо время обучения в университете, я проходил стажировку по обмену опытом в языковых школах Великобритании (Лондон и Кембридж), Мальта и Кипр. Так же был в Германии (Франкфурт), Италии (Сиракуза), Польше (Варшава), Венгрии (Будапешт) и Австрии (Вена, Шладминг).СпортУвлекаюсь пешим туризмом. В 2016, в составе группы из 14 человек, совершил пеший поход 3 категории сложности через перевал Кожухова в районе Архыза. Суммарно прошли 160 км по горам за 9 дней.

⭐️ Сопутствующие навыки

Маркетинг

В 2016-2017, параллельно с работой на фрилансе, я открыл небольшое агенство маркетинга. Занимались в основном SMM и контекстом. Позже, при более глубоком погружении в UX дизайн, я понял, что опыт работы в маркетинге дал мне виденье сайтов и интерфейсов как целостного продукта, направленного на удовлетворение конкретной потребности пользователя, а не только с позиций картинок, сеток, колонок и эстетического наслаждения хорошо проделанной работой.