ОТ ДУШИ

Контактная информация:

тел.: +7 9500023782

E-mail: [email protected]

skype: mihaildl

Образование:

- реставратор изделий из дерева и художественных покрасок (4 разряд)

- СПБГУ Факультет графики и дизайна

Чем я занимаюсь:

- разработка логотипов

- разработка фирменного стиля

- разработка носителей фирменного стиля

- полиграфия: листовки, каталоги, календари, приглашения, открытки, визитные карточки

- макеты для наружной рекламы

- иллюстрации: обрисовка фотографий, обработка, контур, гравюра, рисунок 2D(векторное "плоское" изображение)

- интерьерная графика: рисунки, плакаты

а также люблю браться и изучать новое и интересно для себя!

График работы:

Прайс:

Личные качества:

Целеустремленность, достижения целей, выполнение сложных задач, трудолюбие, ответственность, самосовершенствование, самодисциплина, планирование сроков.