Контактная информация:
тел.: +7 9500023782
E-mail: [email protected]
skype: mihaildl
Образование:
- реставратор изделий из дерева и художественных покрасок (4 разряд)
- СПБГУ Факультет графики и дизайна
Чем я занимаюсь:
- разработка логотипов
- разработка фирменного стиля
- разработка носителей фирменного стиля
- полиграфия: листовки, каталоги, календари, приглашения, открытки, визитные карточки
- макеты для наружной рекламы
- иллюстрации: обрисовка фотографий, обработка, контур, гравюра, рисунок 2D(векторное "плоское" изображение)
- интерьерная графика: рисунки, плакаты
а также люблю браться и изучать новое и интересно для себя!
График работы:
Прайс:
Личные качества:
Целеустремленность, достижения целей, выполнение сложных задач, трудолюбие, ответственность, самосовершенствование, самодисциплина, планирование сроков.