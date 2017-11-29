mihail_ivanov2

Есть фишнговый сайт на локальном веб сервере. Допустим yandex.ru. Нужно прикрутить сертификат самоподписный (сертификат есть), затем когда перехожу на локальный сайт yandex.ru в строке отображался зеленый замочек. Что бы не выскакивало "Ваше подключение не защищено".