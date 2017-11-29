mihail_ivanov2

Подключить прием платежей Bitcoin на сайте.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Подключить прием платежей Bitcoin на сайте.
Есть фишнговый сайт на локальном веб сервере. Допустим yandex.ru. Нужно прикрутить сертификат самоподписный (сертификат есть), затем когда перехожу на локальный сайт yandex.ru в строке отображался зеленый замочек. Что бы не выскакивало "Ваше подключение не защищено".
Нужно разработать личный кабинет пользователя на платформе Yii, со статистикой оплат\выплат, подключить платежные системы. Админ панель для управления пользователями. За подробностями в ЛС.