mihail_vim

Здравствуйте. Необходим модуль экспорта импорта товаров под определенную выгрузку в CSV. Платные и бесплатные модули, которые есть на данный момент не работают. Условия. 1. Не переделывать исходный файлик с ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
Калькулятор по подобию - flinstone. ru/ calculator/Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт по кондиционерам. Надо брать картинки + описания + характеристики(иногда таблицы) моделей с других сайтов. Ссылка на сайты с информацией есть. СMS Modx 50р позиция + в эту сумму общая страница ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать форму средствами MODx и при отправки все поля отображаются в PDF файле. Файлик идет в атач и отправляется.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется ответственный грамотный человек для постинга на формах. Человек должен проводить как можно больше времени в сети (для связи). Список форумов есть. Задачи: Зарегистрироваться на форумах (список есть) ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад