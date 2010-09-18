mihailkulikov

Куликов mihailkulikov

 
46 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$220
10 баллов
9 лет назад
Управление денежными потоками организации
Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую.
Все на высшем уровне.Очень рекомендую.
Ответный отзыв
student-help
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Курсовой проект Управление капиталом
Надежный и ответственный заказчик
Кидалово.Деньги получены, работа слеплена из кусков, местами притиворечащие друг другу. Согласился доделать, но не стал.
Ответный отзыв