mihailkulikov

Уровень - школа, 8 класс, текст про самые "ходовые" материалы (кирпич, цемент, доски ...) Объем 12-14 слайдов + по несколько строк на странице. (фото кирпича из интернета, плюс инфа - подходит для стройки дома....) Еще раз ...