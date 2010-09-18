mihailkulikov

Уровень - школа, 8 класс, текст про самые "ходовые" материалы (кирпич, цемент, доски ...) Объем 12-14 слайдов + по несколько строк на странице. (фото кирпича из интернета, плюс инфа - подходит для стройки дома....) Еще раз ...
- $8Презентации4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Методичка и пример оформления в файле.Срок выполнения до 3 днРЕально делается за 1 день.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Нужен курсовой по бизнес-планированию.Сегодня. Возьму "как есть" Требование - в курсовом на конкретном примере должны быть составлен бизнес-план предприятия.Закрыт13 лет назад
НЕобходимо написать выпускную работу. Тема Управление денежными потоками организации и ее совершениствование. Объем 80-120 стр.На примере..... ООО ... Теория 1/3 Свежие источники. Развернутая информация во вложенииЗавершен13 лет назад
Тема: Формирование рекомендаций по открытию интернет-магазина на примере ООО "Техно-Стандарт" Введение 1. Развите интернета.Формирование интернет-продаж как нового вида торговли. 2.1 Обзор ценовой политики на рынке запасных частей ..Обзор ассортиментой и ценовой политики 2.2.Описание процесса создания Интернет магазина запасных частей ...Завершен13 лет назад