Архитектура, дизайн интерьеров.

По специальности архитектор. Окончил институт в 2001 году.

Специализируюсь на дизайне интерьеров, разработке проектов коттеджей на всех стадиях (Э.П., П, возможно Р.П.,КМД) ,

Есть оыт проектирования общественных и промышленных зданий и сооружений .

Опыт ведения отделочных и ремонтных работ. Немного занимался рекламой, проектированием корпусной мебели.