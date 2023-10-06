Архитектура, дизайн интерьеров.
По специальности архитектор. Окончил институт в 2001 году.
Специализируюсь на дизайне интерьеров, разработке проектов коттеджей на всех стадиях (Э.П., П, возможно Р.П.,КМД) ,
Есть оыт проектирования общественных и промышленных зданий и сооружений .
Опыт ведения отделочных и ремонтных работ. Немного занимался рекламой, проектированием корпусной мебели.
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Портфолио
- Зал2166 просмотров
- Зал157 просмотров
- Кухня 2173 просмотра
- Без названия177 просмотров
- Гостиная180 просмотров
- Дом101 просмотр
- Дом частный по техн. VELOX127 просмотров
- Ванная166 просмотров
- Проект-реальность302 просмотра
- Оформление фасада104 просмотра
- Комната сына214 просмотров
- Коридор277 просмотров