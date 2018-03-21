mihailyahontov98

Ищу хорошего копирайтера для наполнения сайта товарами. Первое время надо работать бесплатно, потом буду платить деньги
Копирайтинг2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Ищу хорошего копирайтера для наполнения сайта товарами. Первое время надо работать бесплатно, потом буду платить деньги
Необходимо разработать дизайн сайта. Все подробности скажу, когда выберу исполнителя. Сроки сжатые оплата по факту
Нужно наполнить сайт товарами. Откуда брать информацию для товаров я скажу, когда выберу исполнителя. Оплата после выполнения работы.