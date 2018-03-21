mihailyahontov98

Михаил mihailyahontov98

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить сайт товарами

    Ищу хорошего копирайтера для наполнения сайта товарами. Первое время надо работать бесплатно, потом буду платить деньги

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта. Все подробности скажу, когда выберу исполнителя. Сроки сжатые оплата по факту

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт товарами

    Нужно наполнить сайт товарами. Откуда брать информацию для товаров я скажу, когда выберу исполнителя. Оплата после выполнения работы.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад