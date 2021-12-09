Транскрибация

Здравствуйте!Предлагаю вам следующие услуги:- Перевод из аудио (видео) в текст: наберу слово в слово на русском языке.- Транскрибация текста.- Качественно и быстро наберу текст, сохраняя смысл, без слов-паразитов, оговорок, случайных повторов, излишних междометий и т. д.- Дословная расшифровка записей лекций, семинаров, тренингов, видеоуроков и т. д. Весь текст будет разбит на логические абзацы.Внимание! Моя цель: это продолжительное сотрудничество, основанное на качестве предоставляемых услуг!Важно:В данный кворк входит работа с высоким качеством видео и аудио, а так-же с некачественным. Разберу дословно.