"Сила пера несравненно сильнее, нежели думают люди, не имевшие случая удостовериться в этом на опыте. Боккаччо."
Чертежи в T-FLEX (как 3-d, так и 2-d), быстро, качественно. Стоимость зависит от сложности и сроков выполнения. Чертеж ДВС в разрезе не предлагать. Опыт работы имеется.
Увлекаюсь психологией, прикладной философией.
Присылайте предложения по копирайту-опыта нет, зато есть желание и напор!
Мне 22! Закончил БГТУ им. В.Г.Шухова и теперь я инженер-технолог стекольного производства!
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