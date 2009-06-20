"Сила пера несравненно сильнее, нежели думают люди, не имевшие случая удостовериться в этом на опыте. Боккаччо."

Чертежи в T-FLEX (как 3-d, так и 2-d), быстро, качественно. Стоимость зависит от сложности и сроков выполнения. Чертеж ДВС в разрезе не предлагать. Опыт работы имеется.

Увлекаюсь психологией, прикладной философией.

Присылайте предложения по копирайту-опыта нет, зато есть желание и напор!

Мне 22! Закончил БГТУ им. В.Г.Шухова и теперь я инженер-технолог стекольного производства!