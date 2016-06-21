mihalovatania

Сдача отчетности в ПФР, ФСС, налоговую; Работаю в 1С:7: 1С8.2 и 1С8.3 ,«Клиент-банк), системы электронного документооборота (СБиС++ Электронная отчетность), систем формирования отчетности: «Документы ПУ 6», «Налогоплательщик». Быстро . Качественно. Не дорого.
ИП, ООО, Фермерские хозяйства, на УСН 6% , УСН доходы-расходы !5%, УСН+ЕНВД, ОСНО,
Сдача НДС, Прибыль.
3-НДФЛ
Регистрация ИП\ООО
Расчет и начисления заработной платы ( до 100 чел.); -
проверка, расчет и начисление больничных листов, отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, пособий и т. д.;
- начисление налогов с ФОТ (страховые взносы);
- формирование расчетно - платежных ведомостей на заработную плату; - начисление и проверка правильности начисления НДФЛ;
- разъяснения сотрудникам по вопросам начисления заработной платы, использования льгот, предоставляемых действующим законодательством, предоставление справок;