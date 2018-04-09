mihamamburu

Имеется сайт, необходимо создать рекламу в Google Adwords, с последующей передачей аккаунта.
Контекстная реклама26 заявок
Закрыт
7 лет назад
Имеется сайт, необходимо создать рекламу в Google Adwords, с последующей передачей аккаунта.
Необходимо скопировать один сайт и дописать к ней админку. В админке будет несколько полей.
Нужно скопировать сайт с полным функционалом. Необходимо будет реализовать через парсер.
Необходимо поправить парсер (работает не стабильно) и подключить прокси.
Имеется сайт, на нем есть поисковая форма. Она почему-то работает со второго нажатия на кнопку "найти". Необходимо поправить ошибку.