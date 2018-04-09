mihamamburu

Михаил mihamamburu

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Агент по продаже тур-пакетов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужно скопировать сайт и добавить туда небольшую админку
Очень быстрая коммуникация, практически мгновенные ответы. Оплата так же без задержек. Михаил, спасибо! Рекомендую!
Игорь отлично выполнил заказ в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Исправить баг в скрипте сайта
Михаил хороший заказчик, всегда на связи, ТЗ четкое, оплата во время. Рекомендую!
очень быстро справился с работой! красавчик
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