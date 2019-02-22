mihhaperov356

Есть дизайн (PSD) для магазина техники Apple и Xiaomi Нужно сверстать его и натянуть на магазин на платформе Insales Верстка адаптивная, чтобы в первую очередь хорошо смотрелось на смартфонах Пожалуйста, пришлите ссылки на ваши работы
Михаил Перов mihhaperov356mihhaperov356
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо используя стили сайта сверстать попап согласно макета в файле. Обозначьте стоимость работы.HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть корпоративный портал Битрикс24 (коробка). Есть база УТ на 5 организаций, Есть вторая база УТ на одну организацию. Надо настроить обмен с сайтом в этих организациях. Что бы "ходили" документы "Заказ клиентов" и статусы заказов.Закрыт5 лет назад
Нужен скрипт для приложений вайбер и вотсап вайбера и вотсапа – чтобы он одно сообщение рассылал персонально по списку контактов каждому собеседнику. Нужна ориентировочная стоимость и сроки реализации.Закрыт5 лет назад
Необходима помощь программиста в доработки сайта интернет-магазина: 1. При клике на кнопку В корзину должно появляться окно с выбором: Перейти в корзину (при нажатии – переадресация в корзину) Продолжить покупки. (при нажатии добавление товара в корзину и закрытие ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Roistat или Amo в Analytics (в идеале ещё и в метрику). Также нужно настроить передачу отдельной конверсией сделок по которым прошла оплата, и по-возможности сумму ...Закрыт5 лет назад
Интеграция доставки IML с VirtueMart 3.4.3 10005 (на joomla 3.9.2). Php 7.2 Новый способ доставки в корзине, выбор вариантов "курьер" или "самовывоз", отображение списка пунктов самовывоза на карте, возможность выбрать пункт самовывоза на карте или из ...Закрыт5 лет назад
Имеются страницы сайта: - Во вложении документ со ссылками Что требуется: - Перенести страницы на CMS (Не принципиально, какая, главное – удобство) - Связать страницы ссылками - Сверстать корзину в виде поп-ап - Сделать возможным добавлять карточки товара на сайт - Сделать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
есть Технический аудит согласно него необходимо внести правки Настройки сервера : Заголовок Expires. Дубли заголовков. Заголовок Last-Modified. Настройка регистра URL. Настройка доступности URL c / в конце или в середине URL. XML карта сайта : ...Закрыт5 лет назад
Внимание: оплата поэтапная, после завершения каждого этапа! Срок реализации максимум 14 дней. 1. Нужно сделать, чтобы приходили уведомления о потерянных заказах на почту и сами заказы в Мой Склад со статусом потерянный, к примеру (там мы уже ...Закрыт5 лет назад
Требуется программист на Ionic Framework. Нужно доработать уже готовое приложение. Серверная версия.Задача 1- Сделать некоторые разделы недоступными и установить внутренние покупки для входа..Задача 2- сделать так чтобы при отсутствии интернета – на смартфоне открывалась кэшированая ...Закрыт5 лет назад
Есть приложение для андроид устройств (исходники имеется) по доставке товара. В главном окне заказов отображается список заказов с адресами клиентов. По умолчанию ( и единственная) сортировка идёт по времени. Т.е. сверху красным цветом отображаются заказы которые ...Закрыт5 лет назад
Приветствую всех! Нужен инструмент, который позволит анализировать популярность видео группы/паблика (лайки/репосты/количество комментариев/аудитория). Интересует анализ именно видеозаписей из раздела видео, а не постов с видео со стены. Пишите цену за такой инструмент (хотя бы примерную) и сроки: ответы ...Закрыт5 лет назад
Необходимо спарсить сайт на языке Golang Заинтересовавшимся скину ТЗ Есть образцы исходниковВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Не сложное. Один работы Суть опубликовать бумажный формат книги в виде приложения. Из функционала: копировать, отправить, закладка, рекламный блок и прочее. Техническое задание и пример по запросу. Возможно, доп. заказ приложения для iOSВеб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад