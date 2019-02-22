mihhaperov356

Михаил Перов mihhaperov356

 
32 годаУкраина/Александровка
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка и настройка магазина на InSales

    Есть дизайн (PSD) для магазина техники Apple и Xiaomi  Нужно сверстать его и натянуть на магазин на платформе Insales  Верстка адаптивная, чтобы в первую очередь хорошо смотрелось на смартфонах  Пожалуйста, пришлите ссылки на ваши работы

    InSales
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка pop-up

    Необходимо используя стили сайта сверстать попап согласно макета в файле.  Обозначьте стоимость работы.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция двух баз УТ с корпоративным порталом Битрикс24

    Есть корпоративный портал Битрикс24 (коробка). Есть база УТ на 5 организаций, Есть вторая база УТ на одну организацию. Надо настроить обмен с сайтом в этих организациях. Что бы "ходили" документы "Заказ клиентов" и   статусы заказов.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт для приложений вайбер и вотсап

    Нужен скрипт для приложений вайбер и вотсап вайбера и вотсапа – чтобы он одно сообщение рассылал персонально по списку контактов каждому собеседнику.  Нужна ориентировочная стоимость и сроки реализации.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта галереи программистом, сайт на wordpress

    Необходима помощь программиста в доработки сайта интернет-магазина:  1. При клике на кнопку В корзину должно появляться окно с выбором:  Перейти в корзину (при нажатии – переадресация в корзину)  Продолжить покупки. (при нажатии  добавление товара в корзину и закрытие ...

    WordPressСайт на WordPressКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить передачу конверсий в Analytics и Метрику

    Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Roistat или Amo в Analytics (в идеале ещё и в метрику). Также нужно настроить передачу отдельной конверсией сделок по которым прошла оплата, и по-возможности сумму ...

    amoCRM
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция доставки IML с VirtueMart

    Интеграция доставки IML с VirtueMart 3.4.3 10005 (на joomla 3.9.2). Php 7.2  Новый способ доставки в корзине, выбор вариантов "курьер" или "самовывоз", отображение списка пунктов самовывоза на карте, возможность выбрать пункт самовывоза на карте или из ...

    PHPJoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка на CMS сайта-магазина

    Имеются страницы сайта:  - Во вложении документ со ссылками  Что требуется:  - Перенести страницы на CMS (Не принципиально, какая, главное – удобство)  - Связать страницы ссылками  - Сверстать корзину в виде поп-ап  - Сделать возможным добавлять карточки товара на сайт  - Сделать ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Технические Правки сайта

    есть Технический аудит     согласно него необходимо внести правки     Настройки сервера :      Заголовок Expires.      Дубли заголовков.      Заголовок Last-Modified.      Настройка регистра URL.      Настройка доступности URL c / в конце или в середине URL.      XML карта сайта :  ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки по Opencart

    Внимание: оплата поэтапная, после завершения каждого этапа!  Срок реализации максимум 14 дней.  1. Нужно сделать, чтобы приходили уведомления о потерянных заказах на почту и сами заказы в Мой Склад со статусом потерянный, к примеру (там мы уже ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется программист на Ionic Framework.

    Требуется программист на  Ionic Framework. Нужно доработать уже готовое приложение. Серверная версия.Задача 1- Сделать некоторые разделы недоступными  и установить внутренние покупки для входа..Задача 2- сделать так чтобы при отсутствии интернета – на смартфоне открывалась кэшированая ...

    Ionic
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести дополнение в приложение для андроид устройств

    Есть приложение для андроид устройств (исходники имеется) по доставке товара.   В главном окне заказов отображается список заказов с адресами клиентов. По умолчанию ( и единственная) сортировка идёт по времени. Т.е. сверху красным цветом отображаются заказы которые ...

    Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен скрипт/плагин ВК

    Приветствую всех! Нужен инструмент, который позволит анализировать популярность видео группы/паблика (лайки/репосты/количество комментариев/аудитория).  Интересует анализ именно видеозаписей из раздела видео, а не постов с видео со стены.   Пишите цену за такой инструмент (хотя бы примерную) и сроки: ответы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение на Андроид

    Не сложное. Один работы  Суть  опубликовать бумажный формат книги в виде приложения.   Из функционала: копировать, отправить, закладка, рекламный блок и прочее.   Техническое задание и пример по запросу.   Возможно, доп. заказ приложения для iOS

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад