Добрый день!
Меня зовут Ольга, у меня за спиной успешный опыт работы в сфере маркетинговых коммуникаций более 10 лет.
Конкретней: SMM, копирайтинг, дизайн.
Чем я могу быть Вам полезна?
- Копирайтинг: напишу и отредактирую статью для журнала, сайта, курса, социальной сети; проверю и откорректирую текст для книги.
- SMM: разработаю смм-стратегию, подготовлю контент-план, напишу сценарий для сториз, создам уникальные сториз.
- Дизайн: создам афиши, макеты; обработаю фотографии.
- Транскрибация: грамотно переведу из аудио- и видеоформатов в текстовый.
- Качественный результат.
- Оперативность.
- Исполнительность.
- Внимательность.