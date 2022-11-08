miilova

Ольга miilova

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Добрый день!

Меня зовут Ольга, у меня за спиной успешный опыт работы в сфере маркетинговых коммуникаций более 10 лет.

Конкретней: SMM, копирайтинг, дизайн.

Чем я могу быть Вам полезна?

  • Копирайтинг: напишу и отредактирую статью для журнала, сайта, курса, социальной сети; ﻿проверю и откорректирую текст для книги.
  • SMM: разработаю смм-стратегию, подготовлю контент-план, ﻿напишу сценарий для сториз, создам уникальные сториз.
  • Дизайн: создам афиши, макеты; обработаю фотографии.
  • Транскрибация: грамотно переведу из аудио- и видеоформатов в текстовый.
Что Вы получите?

  • Качественный результат.
  • Оперативность.
  • Исполнительность.
  • Внимательность.