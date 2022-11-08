Добрый день!

Меня зовут Ольга, у меня за спиной успешный опыт работы в сфере маркетинговых коммуникаций более 10 лет.

Конкретней: SMM, копирайтинг, дизайн.

Чем я могу быть Вам полезна?

Копирайтинг: напишу и отредактирую статью для журнала, сайта, курса, социальной сети; ﻿проверю и откорректирую текст для книги.

напишу и отредактирую статью для журнала, сайта, курса, социальной сети; ﻿проверю и откорректирую текст для книги. SMM: разработаю смм-стратегию, подготовлю контент-план, ﻿напишу сценарий для сториз, создам уникальные сториз.

разработаю смм-стратегию, подготовлю контент-план, ﻿напишу сценарий для сториз, создам уникальные сториз. Дизайн: создам афиши, макеты; обработаю фотографии.

создам афиши, макеты; обработаю фотографии. Транскрибация: грамотно переведу из аудио- и видеоформатов в текстовый.