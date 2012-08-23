Высшее педагогическое образование. Киевский университет им. Б.Д. Гринченко.

2009 - степень бакалавра, специальность – «Педагогическое образование»

2010 – степень специалиста, специальность - «Дошкольное воспитание»

Опыт работы:

Июнь – август 2008 – контент-менеджер в компании Sokol computers

Май – июль 2011 – главный помощник организатора проекта культурно-делового обмена «Украина – Грузия: два сердца, одна душа» Ирины Архипенко.

Декабрь 2011 – март 2012 – менеджер, полиграфист, графический дизайнер в сфере оперативной полиграфии компании 5minut

Более четырех лет занимаюсь коммерческой фотографией, делаю выпускные, свадебные фотокниги, периодически снимаю корпоративные, культурные, спортивные мероприятия для киевского Дворца спорта http://www.spalace.com.ua/