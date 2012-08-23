Ростислав Васьковский mikado_photomikado_photo
Высшее педагогическое образование. Киевский университет им. Б.Д. Гринченко.
2009 - степень бакалавра, специальность – «Педагогическое образование»
2010 – степень специалиста, специальность - «Дошкольное воспитание»
Опыт работы:
Июнь – август 2008 – контент-менеджер в компании Sokol computers
Май – июль 2011 – главный помощник организатора проекта культурно-делового обмена «Украина – Грузия: два сердца, одна душа» Ирины Архипенко.
Декабрь 2011 – март 2012 – менеджер, полиграфист, графический дизайнер в сфере оперативной полиграфии компании 5minut
Более четырех лет занимаюсь коммерческой фотографией, делаю выпускные, свадебные фотокниги, периодически снимаю корпоративные, культурные, спортивные мероприятия для киевского Дворца спорта http://www.spalace.com.ua/
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