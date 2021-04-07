смм таргет продвижение

Привет, меня зовут Елена и я начинающий смм менеджер.Что я могу Вам предложить:

• Упаковка аккаунта от А до Я(оформление шапки, хайлайтс, визуал)

• Анализ ЦА

• Контент план

• Написание постов

• Обработка фото

• Создание вовлекающих сторис

• Подбор #

• Работа с сообщениями в direct

• Бесплатные варианты продвижения

Создание сайтов TILDA (цена оговаривается отдельно)

Я гарантирую

Работаю до отсутствия правок

Не срываю дедлайны

Всегда на связи

Спасибо за внимание.Буду рада сотрудничеству. Елена