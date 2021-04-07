смм таргет продвижение
Привет, меня зовут Елена и я начинающий смм менеджер.Что я могу Вам предложить:
• Упаковка аккаунта от А до Я(оформление шапки, хайлайтс, визуал)
• Анализ ЦА
• Контент план
• Написание постов
• Обработка фото
• Создание вовлекающих сторис
• Подбор #
• Работа с сообщениями в direct
• Бесплатные варианты продвижения
Создание сайтов TILDA (цена оговаривается отдельно)
Я гарантирую
Работаю до отсутствия правок
Не срываю дедлайны
Всегда на связи
Спасибо за внимание.Буду рада сотрудничеству. Елена