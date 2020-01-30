На хостинге создать сайт c окном авторизации. После нужно сделать интеграцию с insightly.com (CRM). Чтобы после логина на сайт была возможность просмотреть список заданий (Tasks) из insightly.com. Аналогичную оперцию проделать c xero.com. Чтобы после авторизации появлялось окно ...
- $70Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
На хостинге создать сайт c окном авторизации. После нужно сделать интеграцию с insightly.com (CRM). Чтобы после логина на сайт была возможность просмотреть список заданий (Tasks) из insightly.com. Аналогичную оперцию проделать c xero.com. Чтобы после авторизации появлялось окно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
На хостинге project.michael.ineedwebsite.com.au создать сайт на django с возможностью залогиниться как юзер. Доступы предоставлю. После нужно сделать интеграцию с insightly.com. После логина на сайт должно появиться окно со списком тасков (Tasks)из CRM insightly.com. Доступы предоставлю. API: [url=https://api.na1.insightly.com/v3.1/Tasks]https://api.na1.insightly.com/v3.1/Tasks[/url] Link to ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добавить google captcha на сайт на wordpress.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать скрипт который сможет вывести список инвойсов с помощью этого апи: [url=https://developer.xero.com/documentation/api/invoices]https://developer.xero.com/documentation/api/invoices[/url]Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
[table]Требуется написать скрипт который сможет вывести список инвойсов с помощью этого апи: [url=https://developer.xero.com/documentation/api/invoices]https://developer.xero.com/documentation/api/invoices[/url][/table]Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад