На хостинге создать сайт c окном авторизации. После нужно сделать интеграцию с insightly.com (CRM). Чтобы после логина на сайт была возможность просмотреть список заданий (Tasks) из insightly.com. Аналогичную оперцию проделать c xero.com. Чтобы после авторизации появлялось окно ...