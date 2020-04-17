mike77dzen

Projact Manager - HS Robotics

HS Robotics - компания из г. Минска, специализирующиеся на проектировании, разработке хард, soft и роботизированных комплексных систем автоматизации. Разработка собственных SAAS решений для бизнеса CES, IRP, AEM (Digital Twins). Интеграция сторонних решений CRM, ERP, WMS, TMS, AWS. Реинжиринг существующей инфраструктуры под индивидуальные потребности и спецификации бизнеса. Предоставляет свои экспертные SCRUM команды для Аутсорс-продакшена проектов любой сложности и масштаба.