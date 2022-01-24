mike_chirsky

Михаил mike_chirsky

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов любой сложности

Всем привет меня зовут Михаил, занимаюсь версткой с 2008 года, имею огромный опыт в этом направлении, делаю верстку любой сложности и в срок.

Чаще всего верстаю с использованием Bootstrap, т.к все используют современную сетку от них, ну могу и с чистого листа, все зависит от требований. Также использую методологию БЭМ.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Профессиональные навыки:

  • HTML
  • CSS(Scss/Sass)
  • JavaScript(JQuery)
  • Gulp
  • Adobe Photoshop
  • Figma
  • Flexbox
  • Grid
  • Sprites

Связь со мной:

✔ Телеграм: Mike

✔ В личных сообщениях