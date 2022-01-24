mike_chirsky

Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов любой сложности

Всем привет меня зовут Михаил, занимаюсь версткой с 2008 года, имею огромный опыт в этом направлении, делаю верстку любой сложности и в срок.

Чаще всего верстаю с использованием Bootstrap, т.к все используют современную сетку от них, ну могу и с чистого листа, все зависит от требований. Также использую методологию БЭМ.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Профессиональные навыки:

HTML

CSS(Scss/Sass)

JavaScript(JQuery)

Gulp

Adobe Photoshop

Figma

Flexbox

Grid

Sprites

Связь со мной:

✔ Телеграм: Mike

✔ В личных сообщениях