mike_chirsky

Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов любой сложности
Всем привет меня зовут Михаил, занимаюсь версткой с 2008 года, имею огромный опыт в этом направлении, делаю верстку любой сложности и в срок.
Чаще всего верстаю с использованием Bootstrap, т.к все используют современную сетку от них, ну могу и с чистого листа, все зависит от требований. Также использую методологию БЭМ.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Профессиональные навыки:
- HTML
- CSS(Scss/Sass)
- JavaScript(JQuery)
- Gulp
- Adobe Photoshop
- Figma
- Flexbox
- Grid
- Sprites
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