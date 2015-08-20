Дизайнер, верстальщик, иллюстратор

Михаил, дизайнер.

Образование: техническое н/высшее, художественное – частные уроки, курсы художников-мультипликаторов в студии «Кронверк» при киностудии Ленфильм.

Владею следующими пакетами:

пакет Adobe CS*, CorelDraw.

Владею препресс-подготовкой, ретушью, цифровой фотографией (Canon 450D). Рисую от руки и на планшете. Высокая грамотность и скорость набора. Опыт работы на платформе MAC OS – 4 года.

Настоящее время – свободный копейщик.

2002 – 2006 г г работа в качестве дизайнера в фирме "Биостар".

2001 – 2002 г г Работа в "РЦ Артель" в качестве

дизайнера.

2001 г. – работа в качестве дизайнера в рекламном отделе фирмы "Коммарк".

Верстка и дизайн ж-ла "Невский форум".

Препресс подготовка, изготовление буклетов, визиток,

рекламных листовок, рекламных модулей, открыток, наружной рекламы.

2000 – 20001 г г. работа в качестве

дизайнера-верстальщика в издательстве "Промышленность

и Торговля".

1998 – 2000 г г. работа в качестве дизайнера в

издательском доме "Атлант".

1998 г. работа в качестве дизайнера-верстальщика в газетах

"Новости Петербурга", "Петровский Курьер".

Избранные работы можно посмотреть на сайте:

http://www.mikefeel.com/design.html

Любимые занятия:

Велоспорт, графика, музыка.

Связаться со мной можно по тел. +7 (952) 226 85 53

e-mail: [email protected]

Skype: mike_feel