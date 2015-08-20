Михаил, дизайнер.
Образование: техническое н/высшее, художественное – частные уроки, курсы художников-мультипликаторов в студии «Кронверк» при киностудии Ленфильм.
Владею следующими пакетами:
пакет Adobe CS*, CorelDraw.
Владею препресс-подготовкой, ретушью, цифровой фотографией (Canon 450D). Рисую от руки и на планшете. Высокая грамотность и скорость набора. Опыт работы на платформе MAC OS – 4 года.
Настоящее время – свободный копейщик.
2002 – 2006 г г работа в качестве дизайнера в фирме "Биостар".
2001 – 2002 г г Работа в "РЦ Артель" в качестве
дизайнера.
2001 г. – работа в качестве дизайнера в рекламном отделе фирмы "Коммарк".
Верстка и дизайн ж-ла "Невский форум".
Препресс подготовка, изготовление буклетов, визиток,
рекламных листовок, рекламных модулей, открыток, наружной рекламы.
2000 – 20001 г г. работа в качестве
дизайнера-верстальщика в издательстве "Промышленность
и Торговля".
1998 – 2000 г г. работа в качестве дизайнера в
издательском доме "Атлант".
1998 г. работа в качестве дизайнера-верстальщика в газетах
"Новости Петербурга", "Петровский Курьер".
Избранные работы можно посмотреть на сайте:
http://www.mikefeel.com/design.html
Любимые занятия:
Велоспорт, графика, музыка.
Связаться со мной можно по тел. +7 (952) 226 85 53
e-mail: [email protected]
Skype: mike_feel