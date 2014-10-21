music,audioproduction,sound designe
Занимаюсь музыкой более 5 лет.
В основном это современные, электронно экспериментальные направления и их симбиоз с классикой.
Опыт работы в разных проектах около 3 лет. С 2011 года, работаю в составе студии по производству музыки для кино и рекламы HOMEMUSICLAB. Часть моих работ используюется в видео роликах и другой рекламной
продукции для коммерческих фирм. Так же ее используют в саундтреках для компьютерных игр и короткометражных фильмов.
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Портфолио
- SwiftRevege game198 просмотров
- Tank game194 просмотра
- Beaver game188 просмотров
Видеомонтаж
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Музыка и Звуки
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