mike_iv

Михаил mike_iv

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
music,audioproduction,sound designe

Занимаюсь музыкой более 5 лет.

В основном это современные, электронно экспериментальные направления и их симбиоз с классикой.

Опыт работы в разных проектах около 3 лет. С 2011 года, работаю в составе студии по производству музыки для кино и рекламы HOMEMUSICLAB. Часть моих работ используюется в видео роликах и другой рекламной

продукции для коммерческих фирм. Так же ее используют в саундтреках для компьютерных игр и короткометражных фильмов.

Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга