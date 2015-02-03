mike_merkulov

Создание и поддержка сайтов

Закончил НИЯУ МИФИ по специальности "Прикладная информатика (в области международного сотрудничества)".

Имею опыт работы (более 8 лет) с интернет сайтами, их созданием и наполнением.

Уверенный пользователь ПК, интернет, HTML, CSS, Photoshop.

Работал с системами: Webasyst‚ Wordpress‚ OpenCart, ocStore, Joomla,

CMS boxcode, Santafox.

Опыт работы с социальными сетями, администрирование групп вконтакте, facebook, базовые навыки SEO, SMM.

Могу работать с любыми CMS, легко обучаем (самостоятельно).

Владение языками: Русский (родной) , Английский (разговорный).