mike_merkulov

Создание и поддержка сайтов
Закончил НИЯУ МИФИ по специальности "Прикладная информатика (в области международного сотрудничества)".
Имею опыт работы (более 8 лет) с интернет сайтами, их созданием и наполнением.
Уверенный пользователь ПК, интернет, HTML, CSS, Photoshop.
Работал с системами: Webasyst‚ Wordpress‚ OpenCart, ocStore, Joomla,
CMS boxcode, Santafox.
Опыт работы с социальными сетями, администрирование групп вконтакте, facebook, базовые навыки SEO, SMM.
Могу работать с любыми CMS, легко обучаем (самостоятельно).
Владение языками: Русский (родной) , Английский (разговорный).
Действие аккаунта приостановлено!